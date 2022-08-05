Как защитить деньги от судебных приставов?

Эксперты дали советы, как обезопасить свои средства

Даже при наличии долгов судебные приставы не вправе списывать с должника весь трудовой доход. В соответствии со ст. 99 закона "Об исполнительном производстве всю зарплату в счет погашения долга списывать нельзя. Если у вас долги по кредитам, распискам и налогам, с полученного дохода разрешается списывать до 50% от поступлений. Но если у вас долги по алиментам или вы совершили преступление, повлекшее причинение вреда здоровью, с дохода разрешается списывать до 70%.



Авторы "Базы знаний МБК" объяснили, как защитить деньги от списания со стороны судебных приставов.

Какой процент разрешается списывать с дохода должника?

Если работаете, получаете официальную зарплату, но у вас долги по налогам, кредитам или распискам, судебные приставы могут удерживать 50% дохода. Платите алименты? Тогда процент удержания составит 70%. С февраля 2022 года приставы соблюдают еще одно ограничение – должнику после списания должен оставаться заработок в размере МРОТ или 12 792 руб. Для защиты доходов от неправомерных списаний возьмите справку по зарплатной карте.

Что нужно для получения справки по зарплатной карте?

Если хотите убедить приставов, что свыше 50% они не имеют права списывать, докажите, что у вас зарплатная карта. Для этого потребуется сделать следующее.

Возьмите от работодателя справку о том, что у вас зарплатная карта. Документ можно будет получить в бухгалтерии. В справке есть печати директора, бухгалтера, содержатся данные карты: номер карты, название банка, счет.

Напишите заявление приставам и приложите справку о зарплатной карте. На основании вашего заявления судебные приставы будут удерживать с карты не более 50% и обязаны оставлять не менее 12 792 руб. в месяц.

С каких карт запрещено списывать деньги?

Сотрудникам ФССП запрещено арестовывать и списывать деньги с карт, на которые поступают следующие выплаты:

Пособия по инвалидности, на содержание детей, потере кормильца

Материнский капитал

Деньги, выданные на бракосочетание, погребение, компенсацию за ущерб

Стипендии студентам

Возмещения ущерба от стихийных бедствий

Лечение

С пенсионных карт судебные приставы могут списывать деньги, за исключением выплат, связанных с потерей кормильца

Что сделать для защиты денег от приставов?

Чтобы обезопасить себя от блокировок зарплатных и пенсионных карт, проверяйте наличие и отсутствие долгов в базе ФССП. Согласно закону № 229-ФЗ ст. 30. п.12. должник может добровольно выплатить долги в течение пяти дней. Если внесете плату, с ваших карт никто не будет удерживать деньги.

Если у вас есть долги, с которыми сразу расплатиться не получится, уточните у бухгалтера в своей компании, какое значение присвоено у выплачиваемого вам трудового вознаграждения. Если присвоено значение "1", значит – это доход по зарплате, который защищен от полного списания.

Когда есть долги по кредитам, старайтесь не доводить дело до судебных разбирательств. Договаривайтесь с менеджерами финансовых компаний о частичных выплатах, чтобы вам не арестовывали карты.

Приставы арестовали счет, как получить зарплату?

Если проигнорировали уведомление приставов, вашу зарплатную карту могут арестовать. Для получения денег нужно уведомить работодателя, что ваш счет заблокирован сотрудниками ФССП до выяснения причин, поэтому зарплату получите в кассе наличными. Если думаете, что можно просто открыть новый счет в другом банке, то это не спасет ситуацию. Карты блокируют по решению приставов, поэтому информация о блокировке счета будет в открытом доступе.

Если работодатель уже перечислил деньги на карту, которую заблокировали, пишите заявление сотрудникам ФССП о том, что это ваша зарплатная карта. С "пластика" разрешается списывать не более 50%, поэтому карту должны разблокировать.

Что делать, если приставы списали деньги незаконно?

Судебные приставы тоже ошибаются. Бывают случаи, когда представители ФССП блокируют счета однофамильцев, где помимо имени и фамилии есть совпадения по другим данным. Незаконное списание также случается и в том случае, если должник уже рассчитался с долгом, но деньги с карты все равно списали.

Если считаете, что блокировка карты произошла по ошибке, зайдите на сайт ФССП и напишите заявление. Или свяжитесь с судебным приставом, который вел ваше дело, попросите разъяснений. Если вашей вины нет, блокировку снимут в течение трех дней, но чаще всего снимают в день обращения. Помните, что сотрудники банков не снимают самостоятельно арест со счетов клиентов. Для этого им требуется разрешение судебных приставов.