Ситуация на Украине приблизила еврозону к рецессии

Экономический кризис, который надвигается на Евросоюз, не имеет никаких исторических аналогов. Уникальность ситуации в том, что теперь Брюсселю придется выкручиваться и решать одновременно вопрос с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями. По масштабу сравнима разве что Великая депрессия в Соединенных Штатах, указал экономист Павел Самиев.

Еврозона, считает большинство опрошенных Bloomberg экономистов, столкнется с рецессией. Если в пандемию рынок удавалось спасти "вливаниями" финансовых потоком, то теперь такой способ лишь усугубит ситуацию. После пандемии добавились проблемы с энергетикой, логистикой и продовольствием. Подобных аналогов современная история еще не знала. В Италии, где наблюдалось разочарование населения действиями властей на фоне пандемии, уже произошла смена кабмина.

В таких условиях, указал Самиев, предсказать последствия нелегко. Технологическая сторона ожидает перезагрузки из-за перестройки рынков, однако как именно это будет происходить, еще неясно.

Россия же вряд ли сильно пострадает от таких потрясений: экономист Владислав Антонов полагает, что рубль даже не просядет к началу осени, несмотря на ожидаемые потрясения на валютном рынке, передает RT.