На краю пропасти: почему Европа находится на грани развала

На краю пропасти: почему Европа находится на грани развала
Christian Ohde/www.globallookpress.com
Ситуация на Украине приблизила еврозону к рецессии

Экономический кризис, который надвигается на Евросоюз, не имеет никаких исторических аналогов. Уникальность ситуации в том, что теперь Брюсселю придется выкручиваться и решать одновременно вопрос с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями. По масштабу сравнима разве что Великая депрессия в Соединенных Штатах, указал экономист Павел Самиев.

Еврозона, считает большинство опрошенных Bloomberg экономистов, столкнется с рецессией. Если в пандемию рынок удавалось спасти "вливаниями" финансовых потоком, то теперь такой способ лишь усугубит ситуацию. После пандемии добавились проблемы с энергетикой, логистикой и продовольствием. Подобных аналогов современная история еще не знала. В Италии, где наблюдалось разочарование населения действиями властей на фоне пандемии, уже произошла смена кабмина.

В таких условиях, указал Самиев, предсказать последствия нелегко. Технологическая сторона ожидает перезагрузки из-за перестройки рынков, однако как именно это будет происходить, еще неясно.

Россия же вряд ли сильно пострадает от таких потрясений: экономист Владислав Антонов полагает, что рубль даже не просядет к началу осени, несмотря на ожидаемые потрясения на валютном рынке, передает RT.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Европа опозорилась из-за "дешевого" способа навредить Путину

Евросоюз придумал неудачный способ наказать Россию за конфликт на Украине

Запад готовится нанести Украине удар в спину зимой

В европейских странах растет недовольство затянувшимся конфликтом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей