В Подмосковье появится птицефабрика мощностью более 1,2 млн яиц в сутки

Регион планирует обеспечить жителей и страну важным продуктом

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, экономика нашей страны продолжает развиваться. Появляются новые заводы и предприятия. Так, в подмосковных Луховицах собираются построить крупный птицеводческий комплекс.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", фабрика будет иметь высокие показатели производства – более 1,2 миллиона яиц в сутки.

Такие мощности позволят удовлетворить потребности не только местных жителей, но и наполнить высокотехнологичной продукцией рынки других регионов страны.

Источник: Минсельхозпрод Московской области ✓ Надежный источник
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