Регион планирует обеспечить жителей и страну важным продуктом

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, экономика нашей страны продолжает развиваться. Появляются новые заводы и предприятия. Так, в подмосковных Луховицах собираются построить крупный птицеводческий комплекс.



Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", фабрика будет иметь высокие показатели производства – более 1,2 миллиона яиц в сутки.

Такие мощности позволят удовлетворить потребности не только местных жителей, но и наполнить высокотехнологичной продукцией рынки других регионов страны.