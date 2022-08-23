Как конфликт на Украине разрушил мечту Европы

Как конфликт на Украине разрушил мечту Европы
Фото: www.unsplash.com
Жители ЕС рассчитывали на совсем другой поворот судьбы

Ситуация на территории украинского государства оказала колоссальное влияние на многие страны. Сейчас иностранные эксперты постепенно приходят к адекватной оценке происходящего и понимают, что последствия конфликта стали чудовищными для Запада. По мнению известного британского журналиста Балажа Кораньи, ситуация в Незалежной и вовсе "разрушила мечту Европы".

Эксперт обратил внимание, что текущий год обещал жителям европейских стран самое благоприятное развитие событий. Наконец закончилась коронавирусная пандемия – люди снова получили возможность жить, как привыкли: тратить деньги, отдыхать, ходить по ресторанам, путешествовать и так далее. Государственный аппарат сделал все для того, чтобы поддержать европейскую экономику:

"Этот год должен был стать звездным для Европы", – сетует журналист.

Однако после развязывания конфликта на Украине, в котором одну из первых ролей сыграл сам Запад, Европа столкнулась с глубоким кризисом, который в будущем будет только усугубляться. Беспрецедентная поддержка Украины, отказ от российских энергетических ресурсов – все это приведет к резкому обрушению уровня жизни европейцев.

Тем временем, российские военные продолжают успешно проводить спецоперацию на Украине. Как сообщает телеканал "360", с начала СВО нашим бойцам удалось уничтожить почти 1800 украинских беспилотников.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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