София поняла, что сильно ошиблась, разругавшись с Москвой

Некогда очень близкая России страна Болгария оказалась одной из пешек в руках коллективного Запада. София отказалась переходить на предложенный Владимиром Путиным "газовый рубль", после чего поставки голубого топлива в страну прекратились. Впрочем, Болгария недолго артачилась – сегодня, 26 августа, стало известно, что местные власти запросили возобновление переговоров с российским энергетическим гигантом "Газпромом".

Такой информацией с общественностью поделился глава Минэнерго государства Росен Христов. Министр сообщил, что возглавляемая им страна готова возобновить диалог с российской стороной по поводу поставок голубого топлива. Высокопоставленный болгарин признался, что на данный момент активных переговоров с "Газпромом" нет, однако София готова потрудиться для того, чтобы снова наладить контакты.

"Мы дали понять, что хотим продолжить переговоры и прояснить некоторые спорные условия", – сообщил политик.

Христов сообщил, что Болгария хотела бы получить до конца 2023 года согласованные по имеющимся контрактам объемы голубого топлива. Впрочем, пока говорить о заключении нового соглашения в Софии не собираются.