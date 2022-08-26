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Некогда очень близкая России страна Болгария оказалась одной из пешек в руках коллективного Запада. София отказалась переходить на предложенный Владимиром Путиным "газовый рубль", после чего поставки голубого топлива в страну прекратились. Впрочем, Болгария недолго артачилась – сегодня, 26 августа, стало известно, что местные власти запросили возобновление переговоров с российским энергетическим гигантом "Газпромом".
Такой информацией с общественностью поделился глава Минэнерго государства Росен Христов. Министр сообщил, что возглавляемая им страна готова возобновить диалог с российской стороной по поводу поставок голубого топлива. Высокопоставленный болгарин признался, что на данный момент активных переговоров с "Газпромом" нет, однако София готова потрудиться для того, чтобы снова наладить контакты.
"Мы дали понять, что хотим продолжить переговоры и прояснить некоторые спорные условия", – сообщил политик.
Христов сообщил, что Болгария хотела бы получить до конца 2023 года согласованные по имеющимся контрактам объемы голубого топлива. Впрочем, пока говорить о заключении нового соглашения в Софии не собираются.
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