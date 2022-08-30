"Секретный триумф Путина": чем Россия неприятно удивила итальянцев

"Секретный триумф Путина": чем Россия неприятно удивила итальянцев
Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рим внимательно следит за успехами Москвы

Как известно, коллективный Запад всерьез рассчитывал разделаться с нашей экономикой за счет беспрецедентного санкционного давления. Однако не тут-то было. Благодаря слаженной работе власть имущих России удалось достойно ответить на новые вызовы. Более того, в Италии и вовсе заявили о "секретном триумфе" нашего президента Владимира Путина.

Как отметил известный итальянский журналист Федерико Рампини, недавний анализ продовольственной ситуации в мировом пространстве показал ему, что сельскохозяйственный сектор российской экономики "пышет здоровьем", отмечает интернет-издание "Свободная пресса".

Также, по оценкам экспертов, в текущем году Москве удастся достигнуть рекордного экспорта зерна, несмотря на недавние негативные прогнозы.

"При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства", – поражается итальянец. Его слова приводит телеканал "360".

Представитель западного сообщества посетовал, что таким образом наша страна оказалась в более выигрышном положении и может с уверенностью смотреть в будущее в отличие от государств, столкнувшихся с серьезным кризисом.

Источник: Corriere della Sera ✓ Надежный источник
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