Народ возмутила политическая линия демократов

Парламентская группа "Свободной демократической партии" заявила, что нужно демонтировать "Северный поток-2" как можно скорее, поскольку газопровод является неким символом желания России изолировать в газовом плане Украину, а в итоге все обернулось дипломатической изоляцией для Германии. Об этом сообщает Welt.

Также немецкие политики считают, что санкции против российских властей должны быть расширены, а их члены семей – выдворены из Европы.

В комментариях к статье многие немцы были крайне возмущены представителями СвДП. Они отметили, что голосовали за партию ради улучшения жизни в стране, а в итоге политики намереваются нанести собственному населению больший вред.

"Вы наверняка хотите профинансировать демонтаж за счет налогов или как вы себе это представляете? А пока можно только ошеломиться тем, что говорит наше правительство", – написал Siegfried F.

Некоторые отметили, что после такого радикального заявления многие избиратели отвернутся от СвДП, поскольку партия испортила свой имидж дружественной к бизнесу организации.

"Если бы я поддерживал такое экономическое самоубийство, я бы проголосовал за зеленых", – возмутился Carsten A.

Кто-то отметил, что проект "Северного потока" был направлен на защиту немецкого населения в энергетическом плане, а не как это пытаются выставить демократы – на изоляцию Украины.

"Они предают и продают страну, избирателей. Ни одно из этих правительств не интересует, как поживает их собственный народ, госпожа Бербок, теперь СвДП, господин Лаутербах, и, главное, идет продажа вакцин. Спасибо за ничего", – написал Ute G.

СвДП на выборах в 2021 году вошла в состав правительства, преодолев необходимую для этого отметку в 5% голосов – всего она набрала 9,7%.