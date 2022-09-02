Китайские карты начали работать в России с проблемами

UnionPay в одностороннем порядке ограничила взаимодействие с некоторыми российскими банками

Карты, функционирующие на китайской платежной системе, стали работать в России с некоторыми трудностями. UnionPay ограничила возможность расплатиться в торговых точках, где используются терминалы банков, попавших под западные санкции, сообщает РБК. 

По некоторым данным, проблемы в работе возникли еще весной, когда многие россияне стали оформлять карты на китайской платежной системе в качестве альтернативы Visa и MasterCard, указывает RT

Также UnionPay запретила подсанкционным банкам в России выпускать свои карты, передает телеканал "360". Однако официально ни о каких запретах компания не объявляла. 

Эксперты в отрасли полагают, что в организации пошли на такой шаг из-за оппасения оказаться под вторичными санкциями США. 

Источник: РБК
новости партнеров

Военный эксперт обозначил одно условие нанесения ядерного удара ВС РФ по Вашингтону

Единственный шаг отделяет мир от глобальной войны

1700 убитых: Зеленский подставил под удар весь южный фланг ВСУ

Людей много, и ими нужно жертвовать, считает Банковая

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей