UnionPay в одностороннем порядке ограничила взаимодействие с некоторыми российскими банками

Карты, функционирующие на китайской платежной системе, стали работать в России с некоторыми трудностями. UnionPay ограничила возможность расплатиться в торговых точках, где используются терминалы банков, попавших под западные санкции, сообщает РБК.

По некоторым данным, проблемы в работе возникли еще весной, когда многие россияне стали оформлять карты на китайской платежной системе в качестве альтернативы Visa и MasterCard, указывает RT.

Также UnionPay запретила подсанкционным банкам в России выпускать свои карты, передает телеканал "360". Однако официально ни о каких запретах компания не объявляла.

Эксперты в отрасли полагают, что в организации пошли на такой шаг из-за оппасения оказаться под вторичными санкциями США.