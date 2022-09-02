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Карты, функционирующие на китайской платежной системе, стали работать в России с некоторыми трудностями. UnionPay ограничила возможность расплатиться в торговых точках, где используются терминалы банков, попавших под западные санкции, сообщает РБК.
По некоторым данным, проблемы в работе возникли еще весной, когда многие россияне стали оформлять карты на китайской платежной системе в качестве альтернативы Visa и MasterCard, указывает RT.
Также UnionPay запретила подсанкционным банкам в России выпускать свои карты, передает телеканал "360". Однако официально ни о каких запретах компания не объявляла.
Эксперты в отрасли полагают, что в организации пошли на такой шаг из-за оппасения оказаться под вторичными санкциями США.
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