В России запустят промышленную ипотеку

Страна идет по пути импортозамещения

Правительство России приняло решение об оперативном запуске промышленной ипотеки для отечественных предприятий. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на совещании правительственного аппарата.

В ходе обсуждения глава кабмина указал, что инструмент позволит российским предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, поддержать интерес к расширенному производству, запустить перспективные проекты и создать рабочие места, передает "Пятый канал".

Глава кабмина указал, что нововведение позволит отечественным предприятиям получить льготный долгосрочный кредит на приобретение производственной недвижимости.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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