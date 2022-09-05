Страна идет по пути импортозамещения

Правительство России приняло решение об оперативном запуске промышленной ипотеки для отечественных предприятий. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на совещании правительственного аппарата.

В ходе обсуждения глава кабмина указал, что инструмент позволит российским предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, поддержать интерес к расширенному производству, запустить перспективные проекты и создать рабочие места, передает "Пятый канал".

Глава кабмина указал, что нововведение позволит отечественным предприятиям получить льготный долгосрочный кредит на приобретение производственной недвижимости.