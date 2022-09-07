Компания готовится к перестраиванию на другие рынки

Страны Европейского союза с начала текущего года сократили поставки газа из Российской Федерации на своем рынке практически двое – на 48 процентов. Такое заявление сделалил сегодня, 7 сентября, представители "Газпрома".

Как отмечает источник, речь идет исключительно о членах Евросоюза. Если взять в расчет Великобританию, показатель составит 49 процентов.

В этот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что политическое объединение (сам ЕС) приняло решение о сокращении импорта российского топлива с 40 процентов своего потребления в прошлом году до 9% в н.в.

Кремль же предупреждает, что ценовые ограничения на поставляемые в Европу российские энергоносители вызовут окончательное прекращение поставок топлива из РФ.