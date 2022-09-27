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Сегодня все понимают, что мировое пространство вступило в период серьезных перемен. Многие крупные державы отказываются плясать под дудку Запада и собираются развиваться по собственному пути. Так, по мнению известного китайского эксперта Чеа Хенг Хе, уже в ближайшие десятилетия России удастся вырваться вперед и стать сверхдержавой.
Содиректор по инвестициям крупнейшей гонконгской финансовой компании Value Partners Group назвал основную причину, которая позволит стране добиться небывалых высот. Так, по мнению китайского специалиста, одним из главных козырей в наших руках является Сибирь.
Эксперт из Поднебесной уверяет, что в течение трех десятилетий именно Сибирь превратится в крупнейший сельскохозяйственный регион на мировой карте. Благодаря этому субъекту федерации наша страна станет "продовольственной сверхдержавой".
Специалист пояснил, что глобальные изменения климата играют на руку нашей стране, превращая Сибирь в максимально благоприятный регион для развития сельского хозяйства.
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