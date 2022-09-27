В Подмосковье появится завод по производству макарон

Регион продолжает активно развиваться

Бизнесмены из Киргизии и Турции приняли решение возвести в Московской области мощный завод по производству макаронных изделий. Предприятие появится в Электрогорске.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", стоимость проекта оценивается в сумму 5 миллионов долларов.

Также сообщается, что в последнее время данный субъект Российской Федерации стал одним из самых привлекательных для вложений, в частности, речь идет об иностранных инвесторах. Такие впечатляющие оценки Подмосковью дают многочисленные эксперты.

Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области ✓ Надежный источник
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