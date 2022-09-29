Документ подготовили парламентарии ОДКБ

В самое ближайшее время на рассмотрение Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ будет внесен законопроект "О противодействии терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса". Такой информацией с общественностью поделился замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.



Депутат, который также является руководителем Постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам безопасности, подчеркнул, что парламентарии положительно оценили проект Рекомендаций по совершенствованию законодательства государств-участников ОДКБ. Данный меры направлены на пресечение деятельности международных террористов.

Выборный особо отметил, что топливно-энергетическая инфраструктура представляет огромную значимость для членов ОДКБ и должна получить соответствующий уровень защиты. Безопасность ТЭК является приоритетной сферой национальных интересов государств.

Более того, парламентарий сравнил диверсии на объектах ТЭК с последствиями использования оружия массового уничтожения. Сейчас законодателям необходимо подготовить правовые механизмы, которые позволят обеспечить надежную защиту таких энергетических комплексов. В частности, успешным примером данной деятельности стало появление Единого списка террористических организаций.

Напомним, 26 сентября на российских газовых магистралях "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" произошли взрывы, которые могли стать последствиями диверсии.