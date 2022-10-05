Задолженность американцев бьет рекорды

Сегодня, 5 октября, стало известно, что внешний долг американского государства превысил астрономическую сумму в размере 31 триллиона долларов. Остроумный комментарий по этому поводу оставила официальная представительница российского МИД Мария Захарова.



Стоит отметить, что в этом году американский госдолг побил исторический рекорд. Еще никогда Соединенные Штаты не были должны внешним кредиторам такую огромную сумму денег. При этом большая часть задолженности приходится на долги перед частными лицами – эта сумма составляет более 24 триллионов долларов. Оставшиеся 7 триллионов– долг американцев перед другими странами.

Как с юмором отметила российский дипломат, такое тяжелое финансовое положение демонстрирует "особое место" Америки на международной арене.

"Госдолг США превысил $31 трлн – реальный показатель "исключительности", – едко написала Захарова в социальных сетях.

Действительно, по показателю государственной задолженности американцы продолжают уверено держаться в лидерах.