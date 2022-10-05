Захарова едко пошутила о госдолге США

Захарова едко пошутила о госдолге США
Мария Захарова. Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Задолженность американцев бьет рекорды

Сегодня, 5 октября, стало известно, что внешний долг американского государства превысил астрономическую сумму в размере 31 триллиона долларов. Остроумный комментарий по этому поводу оставила официальная представительница российского МИД Мария Захарова.

Стоит отметить, что в этом году американский госдолг побил исторический рекорд. Еще никогда Соединенные Штаты не были должны внешним кредиторам такую огромную сумму денег. При этом большая часть задолженности приходится на долги перед частными лицами – эта сумма составляет более 24 триллионов долларов. Оставшиеся 7 триллионов– долг американцев перед другими странами.

Как с юмором отметила российский дипломат, такое тяжелое финансовое положение демонстрирует "особое место" Америки на международной арене.

"Госдолг США превысил $31 трлн – реальный показатель "исключительности", – едко написала Захарова в социальных сетях.

Действительно, по показателю государственной задолженности американцы продолжают уверено держаться в лидерах.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Как подрывы "Северных потоков" аукнутся Украине

Дерзкая диверсия взбудоражила весь мир

Глава МИД Германии получила звонкую оплеуху после слов о Путине

Компетентность Бербок вызывает много вопросов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей