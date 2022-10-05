В Берлине назвали самую главную ошибку властей

Ключевой промах Берлина в настоящее время – отсутствие инфраструктуры, которая бы позволяла импортировать газ, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, высказываясь на тему зависимости от поставок топлива из Российской Федерации.

Канцлер уточнил, что стране нужно возобновить работы над проектом по транспортировке топлива из Алжира через южные страны Европы. Дебаты на эту тему ведутся до сих пор. К примеру, Париж выступает против такой схемы.

Сейчас Германия пытается выйти из дефицита газа за счет новых терминалов СПГ на севере ФРГ и заключения контрактов с игроками второго плана.

Вместе с тем, заверил Шольц, ФРГ продолжит поставлять оружие на Украину – за последнее время Германи отправила на помощь ВСУ гаубицы, РСЗО и самоходки.