Россиян призвали забыть о падении цен

Недолго музыке еще играть

Снижение стоимости продовольствия наблюдается уже шесть месяцев по всему миру, пишет Forbes, предлагая ознакомиться с индексом продовольственных цен, который рассчитывается в долларах продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН FAO. Он упал на 14,6%. Однако экономист Игорь Качалов уверен, что падению цен придет в скором времени конец: уже в ноябре ни о какой упавшей стоимости не будет идти и речи.

Мировые цены сегодня находятся на максимуме, о чем стоит помнить. А приведенный показатель в 14,6% не означает ровным счетом ничего – за 2022-й год цены существенно выросли в сравнении с 2021-м, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Учитывая, что объекты инфраструктуры на Украине подверглись ударам, в ЕС начнется паника – что приведет к еще большему росту цен.

Военные эксперты же считают, что нужно делать акцент не на энергетических объектах, а на военных целях: Юрий Кнутов уверен, что силы ВС РФ должны в первую очередь атаковать здание СБУ, пишет "Радио 1".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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