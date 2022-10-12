Союзники Москвы не одобрили намерения Белого дома

Всяческие попытки коллективного Запада устранить российского поставщика нефти повлияют на региональные рынки множества государств, что в итоге выльется в политическую нестабильность по всему миру. Такого мнения придерживается глава Минфина Индонезии Шри Мульяни Индравати.

Джакарта входит в число крупнейших экспортеров сырья и является сторонником отмены ценового лимита на российскую нефть. Индравати считает, что санкционные меры Соединенных Штатов лихорадят весь мир.

Ряд усилий по установлению ценового лимита на сырье не могли не повлиять на итоговое решение ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, что, указала министр, разочаровало Белый дом, стремившийся снизить для своего конечного потребителя цены на энергоносители накануне промежуточных выборов в Конгресс.

Напомним, членство Индонезии в ОПЕК было прекращено в 2016 году Страна остается одним из наиболее крупных экспортеров природного газа, угля, никеля и пальмового масла.

По словам президента России Владимира Путина, острый кризис в энергетике вызван откровенно враждебными и деструктивными действиями остальных стран. Диверсия на "Северных потоках" устроена теми государствами, которые стремятся ослабить Европу, пишет телеканал "360".