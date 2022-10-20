На излишества у людей денег не осталось

Частичная мобилизация и общее положение в стране заставляют россиян пересматривать собственные траты. Осень 2022 года сопровождается падением спроса на кредитование – за два месяца он упал на 10-25, отмечают представители опрошенных "Известиями" банков.

Представители банковского сектора полагают, что причиной тому стала закономерная реакция граждан на события в стране и в мире. Как правило, тяжелые времена требуют пересмотра трат и переосмысления всех приоритетов в целом, а потребление населения в таких обстоятельствах в основном затрагивает лишь продовольственную отрасль. Иными словами, денег на "лишнее" не остается.

Второстепенная причина, предполагают опрошенные эксперты, заключается в оттоке кредитоспособного населения за рубеж. В некоторой степени на рынке кредитования "заморожено" предложение. Финансовый эксперт Алексей Кричевский уточняет, что мужское население страны до сорока лет состоит из "токсичных заемщиков".

Банки же, допускает эксперт, не желают идти на существенные риски из-за отсутствия гарантий по выплате процентов со стороны бюджета. Для кредитных организаций такой вариант куда предпочтительнее закрытия основного долга с обнулением всех бонусов, пишет "Свободная Пресса".