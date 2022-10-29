Предложение бизнесмена назвали "бредовым"

Доктор экономических наук Игорь Липсиц утверждает, что предложенный Олегом Дерипаской план по спасению российской экономики не будет работать, назвав его в целом "бредовым". Об этом он россказал ОСН.

По словам экономиста, если будет снижена ключевая ставка ЦБ до 5%, улучшатся ипотечные условия и появятся новые инвестиции в экономику в размере 20-25 трл рублей, то ситуация в стране станет в разы хуже. Все, чего получится добиться в таком случае – это рекордный рост инфляции.

"Все, что предлагает Дерипаска, соответствует принципу: мир должен быть устроен так, чтобы мне, Дерипаске, было в нем хорошо и уютно, чтобы я мог заработать как можно больше прибыли", – поделился специалист.

Липсиц полагает, что бизнесмен совершенно не заинтересован в хорошем будущем России. И все его "бредовые и бессмысленные" идеи несут угрозу для страны и ее граждан. Он предупредил, что если ЦБ пойдет на поводу у Дерипаски, то цены на продукты дополнительно подорожают в два раза.