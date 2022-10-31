С исключительной выгодой для рынка, разумеется

Эксперты Научно-исследовательского финансового института Минфина России предлагают отменить репатриацию выручки от экспорта – чтобы ускорить процесс дедолларизации за счет международных расчетов и импортозамещения.

После беспрецедентного санкционного давления и обвала российской валюты с начала СВО власти решили на временной основе ужесточить монетарную политику. Так, Кремль ввел требования об обязательной продаже компаниями 80 процентов валютной выручки от экспорта производимых товаров.

К началу лета негативный фон из-за украинского конфликта стал ослабевать, рубль начал восстанавливаться, а власти позднее отменили требование о репатриации валютной выручки на счетах отечественных экспортеров – последние обеспечивают огромный объем в притоке валюты в РФ,

Процесс либерализации по дальнейшей отмене ограничений для участников российского рынка, считают эксперты НИФИ, необходимо продолжить. Главным образом – в сфере импорта. Импортеры до сих пор обязаны обеспечить возвращение в РФ авансов, которые нерезиденты оплатили за поставку товаров и услуг, несостоявшуюся в обозначенный договором срок.

Подобным образом, считают рыночники, можно усилить импортозамещение и увеличить долю в международных расчетах, обходясь при этом без использования национальных валют государств третьей роли – США и ЕС.

Но и это не все: НИФИ призывает власти отменить репатриацию в отношении импорта товаров критического значения для отечественной продукции, включая контракты на сырье, комплектующие и машинооборудование. Действующее российское законодательство запрещает импортерам скрывать от банков точные сроки исполнения своих договоров по внешним контрактам. Если компания не вернула в установленный срок уплаченный за рубеж аванс, она подвергается штрафу за один день просрочки.