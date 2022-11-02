Турция выступила с жестким заявлением по вывозу зерна с Украины

Анкара действует наперекор решению Москвы

Вся международная общественность продолжает следить за развитием ситуации вокруг вывоза зерна с территории украинского государства. С жестким заявлением на этот счет выступил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Высокопоставленный турок объявил, что корабли под флагами его страны все также занимаются вывозом зерна из Незалежной. При этом решение Российской Федерации на какое-то время остановить свое участие в зерновой сделке абсолютно не смущает Анкару, отмечает телеканал "360".

Представитель турецкой республики сообщил, что корабли спокойно смогли покинуть украинские порты и продолжают движение по морю.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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