Россия возобновила участие в зерновой сделке

Россия возобновила участие в зерновой сделке
Фото: www.unsplash.com
Разъяснения дали в Минобороны

Буквально несколько дней назад Кремль объявил, что прекращает свое участие в продовольственной сделке по вывозу зерна с территории украинского государства. Однако сегодня, 2 ноября, данное решение было отменено. С соответствующим заявлением выступило главное военное ведомство нашей страны.

Сообщается, что киевский режим подписал гарантии, согласно которым обязуется не использовать зерновой коридор в Черноморье для проведения атак против России. Активное участие в заключении соглашения между Киевом и Москвой приняли турецкие власти и Организация Объединенных Наций.

Благодаря заверениям украинской администрации гуманитарный коридор в самое ближайшее время снова начнет действовать.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что главным условием для возобновления участия нашей страны в обсуждаемой сделке является обеспечение беспрепятственного вывоза российских удобрений в зарубежные государства. Как известно, такое условие Москва поставила еще в момент заключения сделки, однако на практике оно так и не было реализовано.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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