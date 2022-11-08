Самое плохое еще не позади

Мировая экономика сталкивается с новыми трудностями с вытекающими прогнозами: ситуация смещается в худшую сторону, указала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания ГД, на котором рассматривались ключевые направления монетарной политики в РФ.

Центробанк считает, что дальнейшие развития в российской экономике будут развиваться по следующим направлениям. В одном из них страна сможет в сжатые сроки адаптироваться к ограничениям и сформировать новые межгосударственные экономические связи.

Второй вариант – глобальный кризис со снижением роли центробанков в замедлении инфляции, из-за чего монетарная политика будет непредсказуемой, что обесценивает активы и провоцирует рост напряженности, а мировая экономика будет регионализироваться.

Набиуллина уточнила, что ЦБ склоняется ко второму варианту – мир и Россию в частности будет ждать кризис масштабов двенадцатилетней давности. Россия столкнется с сокращением спроса на энергоресурсы и основной экспорт, что приведет к сокращению ВВП и ускорит инфляцию.

В прошлом году мы сообщали, что ЦБ не смог адаптироваться к инфляции и сдержать рост цен в стране.