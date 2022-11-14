Европа начала разворовывать собственность Газпрома на миллиарды евро

Европа начала разворовывать собственность Газпрома на миллиарды евро
IMAGO/Zoonar.com/Timon Schneider/www.globallookpress.com
Первой к делу приступила Варшава

Польские власти приняли решение об изъятии доли российского "Газпрома" в операторе участка "Ямал-Европа", проходящего по территории Польши. Соглано приведенным данным, речь идет об операторе EuRoPol Gaz – именно он обслуживает участок газопровода протяженностью в 680 километров.

"Ямал-Европа" имеет протяженность в две с лишним тысячи километра, начинаясь в Тверской области и заканчиваяФранкфуртом-на-Одере. "Газпром" владел практически половиной акций польского оператора на указанном участке – на долю российского нефтегазового гиганта, который владел 48% акций.

Варшава объясняет свое решение отсутствием координации между "Газпромом" и польской нефтегазовой компанией PGNiG, которая в меньших долях владеет акциями оператора. Однако в текущей ситуации взаимодействие не представляется возможным, в связи с чем решения блокируются как правлением, так и акционереми.

"Газпром" владел вместе с PGNiG примерно сотней тысяч акций. Решение о национализации собственности российской компанией вступает в силу немедленно.

Еще осенью 2022 года Польша ввела санкции против "Газпром экспорт", объявив о заморозке ее активов, хотя споры с российской компанией длятся не первый год. ЕК двумя месяцами спустя выделила Германии средства в размере 225 миллионов евро для поглощения дочернего предприятия "Газпрома".

Источник: Parket ✓ Надежный источник
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