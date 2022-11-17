Россия заставила Финляндию платить по счетам

Россия заставила Финляндию платить по счетам
Stefan Sauer/www.globallookpress.com
Арбитраж не принял оправдания Хельсинки

Стокгольмский арбитраж вынес решение в отношении финской компании Gasum, обязав ее выплатить образовавшуюся перед "Газпромом" задолженность в размере 300 млн евро. Вместе с тем Стокгольм признал указ президента РФ о переходе на рублевую оплату за газ из-за форс-мажорных обстоятельств, подтвердив правомерность решения российской стороны.

Арбитражный трибунал обязал финскую энергетическую компанию по импорту и продаже природного газа оплатить российским партнерам задолженность, образованную из-за неисполнения обязательств, включая начисленные проценты за просрочку.

Само решение, говорится в телеграм-канале "Газпрома", было принято тремя днями ранее.

Еще весной 2022 года "Газпром" принял решение о приостановке поставок топлива в Финляндию, которая не оплатила выставленные счета за апрель. В Хельсинки отказались платить после решения "Газпрома", финляндская сторона решила устроить судебные разбирательства по текущему контракту. В ответ "Газпром" указал, что готов защищать собственные интересы "доступными средствами".

За прошлый год объем российского газа, поставляемого Gasum, составил порядка 70% от общего потребления в Финляндии.

В преддверии холодов газовые проблемы Европы усугубляются: как пишет "Радио 1", в Австрии зафиксирован пятикратный рост стоимости электроэнергии с газом в сравнении с 2020-м годом. В стране ожидается снижение покупательской способности с ростом производственной стагнации.

Источник: Газпром ✓ Надежный источник
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