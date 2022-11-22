Что поможет Китаю уничтожить гегемонию доллара

Американские эксперты бьют тревогу

В последнее время все чаще звучат разговоры о том, что мировое пространство претерпевает глобальные изменения, в частности, под большим вопросом находится возможность сохранения статуса лидера и гегемона у вашингтонской администрации. Власть США во многом базируется на долларизации всего мира. Любопытными выводами по этому поводу поделились американские эксперты.



Обозреватель авторитетного издания The Wall Street Journal Кевин Уорш убежден, что появление набирающего популярность китайского цифрового юаня способно быстро низвергнуть американский доллар с занятого им пьедестала.

Эксперт весьма обеспокоен таким развитием событий, он призвал вашингтонскую администрацию уделить должное внимание этой проблеме и разработать усиленную форму доллара, которая позволит защитить национальные интересы американцев. Логичным вариантом будет создание собственной версии цифровой валюты. Стремительное развитие Китайской Народной Республики способно нанести сокрушительный удар по американской гегемонии.