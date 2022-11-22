Вслед за Киевом Минск принял решение о транзите российской нефти

Изменения могут вступить в силу со следующего года

Накануне, 21 ноября, украинская "Укртранснафта", которая отвечает за транзит по российскому нефтепроводу "Дружба" на своей территории, сообщила, что собирается повысить тариф за прокачку топлива со следующего года. Как пишет РИА "Новости", на аналогичный шаг решили пойти и в Минске.

Белорусская "Гомельтранснефть-Дружба" направила письмо в российскую "Транснефть" с обращением об увеличении транзитного тарифа на 39% с начала 2023 года. В компании объясняют это тем, что ожидают падения грузооборота по системе в два раза после вступления в силу западных санкций на покупку российских энергоносителей. Пока в Москве не приняли никаких решений на этот счет.

Украинская компания, в свою очередь, собирается поднять ставку на 18% со следующего года. В текущем тарифы уже были увеличены на 34%. "Укртранснафта" объясняет такое решение возросшими расходами из-за постоянных боевых действий и уничтожения энергоструктуры страны, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Тем не менее, вероятно, рост стоимости транзита в конечном итоге не отразится на российском поставщике, а полностью будет учтен в итоговой стоимости ресурса для покупателей – Польши, Германии, Чехии, Словакии и Венгрии, часть из которых перестанет закупать нефть в следующем году.