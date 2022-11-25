Россия защитила свои богатства от конфискации с помощью хитрого маневра

Россия защитила свои богатства от конфискации с помощью хитрого маневра
Фото: unsplash.com
Москва готовилась ко всему последние восемь лет

Несмотря на замороженные за границей российские активы, Москва предполагала такое развитие событий в случае начала СВО, подготовив запасной план. Теперь все сбережения государства спрятаны в надежном месте, пишут обозреватели китайского Baijiahao. 

Они напомнили, что с 2014 года Россия понимала, какими могут быть последствия санкций, поэтому начала постепенно избавляться от американских облигаций, вкладывая деньги в покупку менее рисковых активов. В последние годы ЦБ РФ постоянно скупал золото, и теперь у страны одни из самых крупных запасов драгметалла в мире.

Сейчас, по их словам, Москва владеет почти 2,3 тыс тонн золота. И главное его преимущество в том, что ни американцы, ни европецы не могут до него добраться – российские власти предпочитают хранить такие ресурсы подальше от банков США и Великобритании. Большинство из них спрятано секретных хранилищах на территории России. 

Аналитики отметили, что это было довольно хитрым маневром, благодаря которому у страны есть запасы на черный день. И при любом развитии ситуации Россия сможет использовать их при необходимости. Они отметили, что это вдохновило Пекин, который в последнее время тоже стал наращивать золотые резервы. 

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
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