Эксперт посоветовал россиянам не хранить сбережения в юанях

Над иностранной валютой сгущаются кучи

Сейчас китайский юань считается одной из ключевых развивающихся валют. Однако, несмотря на внешнюю привлекательность, хранить в ней сбережения нежелательно, считает финансовый эксперт Вячеслав Абрамов. Об этом он рассказал РИА ФАН.

Аналитик напомнил, что Китай является важнейшим торговым партнером России, а также обладает второй по величине экономикой в мире. Из-за взаимных расчетов в национальной валюте инвестиционная привлекательность юаня для россиян растет.

При этом китайская валюта сильно зависит от экспорта товаров и импорта сырья. А в условиях жестких ковидных ограничений его позиции пошатываются. Существуют и геополитические риски из-за противостояния Пекина и Вашингтона, которые могут сказаться на значении юаня на рынке, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".