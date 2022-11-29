Развивающиеся экономики: что может решить проблему жилищного голода

Характерная проблема развивающихся экономик – жилищный голод. Миллионы людей по всему миру нуждаются в долговечном, быстровозводимом и, главное, доступном жилье, обеспеченном коммуникациями. Однако даже базовые блага часто требуют колоссального напряжения сил от властей многих стран.

Так, согласно материалам, публикуемым на сайте ООН, 2,2 миллиарда человек в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде; 4,52 миллиарда человек не обеспечены безопасными санитарно-гигиеническими услугами; 80% сточных вод возвращаются в систему без очистки. Если помимо водопровода и канализации добавить в уравнение отопление, а также прочные дома, которые способны выдержать напор степных ветров или воздействие муссонных дождей, решение выглядит весьма затруднительным.



Очевидно, что без реализации масштабных государственных проблем, направленных на развитие жилищного фонда, подступиться к изменению ситуации невозможно. Заметного эффекта позволяет добиться использование комплекса мер, в том числе, использование доступных и надежных строительных материалов, а также создание производств "на местах". Так поступил Таджикистан.

В ноябре 2022 года президент Эмомали Рахмон дал старт работе предприятия по производству асбестоцементных труб, в октябре он открывал шиферный завод в городе Бустон, а в июне тем же занимался глава города Гисар. Три предприятия за полгода. Эти производственные мощности вместе с построенными объектами за последние 10 лет образуют уверенный промышленный комплекс по выпуску продукции для снижения напряженности на рынке строительных материалов.

Асбестоцементная, или как ее еще называют, хризотилцементная продукция обладает впечатляющим набором полезных свойств. Она не горит при любых температурах, не проводит электричество, не выделяет вредные пары при нагреве, устойчива к механическим повреждениям и при этом может эксплуатироваться в любом климате. Ее производят из хризотилового асбеста, который безопасен для здоровья человека при контролируемом использовании. Последние слова относятся к безопасности на производстве – для потребителя это обычный строительный материал. Средний срок службы хризотилцементных строительных материалов (шифера, труб, фасадных панелей, сайдинга и плоского листа) составляет около 30 лет.

Таджикистан выбрал хризотилцемент не только за его полезные свойства, но и за его доступность. Благодаря несложной технологии производства и наличию сырья у соседей (крупнейшими поставщиками являются Россия и Казахстан), хризотилцементный шифер могут позволить себе практически все. Его активно используют при строительстве многоквартирных зданий, частных домов, для возведения коммерческой недвижимости и при реализации инфраструктурных проектов. Особенно важно, что доступность и долговечность хризотилцемента позволяет быстро реализовывать большие проекты. В июне 2021 года в Киргизии задумали построить канализацию для 470 домов – и выбрали для этого хризотилцементные трубы. Стоимость строительства составила 12,8 млн сом, или около 9,2 млн рублей. Сумма не маленькая, но и не такая уж большая – подключение одного дома обошлось в 19,5 тысяч рублей. И это при то, что в том районе Бишкека канализации не было никогда.





Внимание к хризотилу растет и в Юго-Восточной Азии. В июле 2022 года ТАСС опубликовал статистику о росте импорта хризотилового волокна в Таиланд. Глава одной из крупнейших местных строительных компаний "Oranit" Уран Клеосакун отметил в интервью, что "Таиланд был одним из крупнейших потребителей хризотилового асбеста в мире, поэтому есть возможность нарастить объемы поставок до 200 тыс. тонн в год. В перспективе объем в 40 тыс. тонн в год может быть недостаточным". Вместе с тем он добавил, что сейчас в индустрии уже занято порядка 3 тыс. человек и "это количество может вырасти до 5 тыс. в будущем". Несмотря на то, что объем ВВП Таиланда и Таджикистана сравнивать не приходится, в королевстве также существует острая потребность в строительстве массового жилья. Регионы страны, особенно на севере, сильно отстают в экономическом развитии от прибрежных областей, и там людям как никогда нужно быстрое и эффективное решение насущных проблем.

Изменение подходов к решению проблемных вопросов бросается в глаза. В прежние годы основное внимание уделялось "технологичным" решениям, и развивающиеся страны нередко становились жертвами мимолетных тенденций. На практике эти решения оказывались слишком дорогими и сложными – как логистически, так и технологически. Достаточно вспомнить проект по строительству системы водоснабжения для отдаленных районов Египта – 2400 населенных пунктов должны были получить питьевую воду. Но не получилось. Египетское правительство в 2005 году закрыло свою хризотилцементную отрасль в ожидании появления европейских аналогов хризотиловых труб на рынке. К сожалению, до сих пор проект так и остается в замороженном виде.

В новой реальности предпочтение отдается простым и проверенным решениям. И обеспечение населения социальной инфраструктурой через строительство собственного производства на основе доступного сырья – яркий тому пример. Хризотилцемент снова возвращается на международный рынок и улучшает жизнь миллионов людей во множестве стран.