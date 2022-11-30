Турция резко сменила отношение к России

Турция резко сменила отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Mustafa Kaya/www.globallookpress.com
Анкара не упустит своего

Анкара за октябрь снизила на четверть ввоз таких российских ресурсов, как уголь, нефть и газ, если сравнивать показатели указанного месяца с сентябрьскими в денежном выражении. Турецкий стат сообщает, что общая выручка РФ за экспорт составила три с половиной миллиарда долларов за октябрь.

При этом в сентябре Россия экспортировала партнерам товаров практически на 5 миллиардов долларов. В целом же в период с начала 2022 года по октябрь принес России от экспорта в Турцию 50 миллиардов долларов, отмечает "Общественная служба новостей".

Turkstat не приводит данные, которые бы указывали на конкретную выручку от импорта российских энергоресурсов. ФТС РФ также в этом году перестала публиковать таможенную статистику.

Однако сторонние ресурсы, такие как S&P Global, отмечают, что за октябрь Анкара, замкнувшая топ-3 ведущих покупателей российской нефти, сократила закупки черного золота из РФ на 12 процентов в сравнении с сентябрем. На фоне эмбарго, введенного Евросоюзом, Турция превратилась фактически в единственных хаб по реэкспортированию поставок российской нефти в Европу. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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