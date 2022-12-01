Глава России поздравил работников и ветеранов Росатома с 15-летием корпорации

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Российский лидер Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов крупнейшей государственной корпорации "Росатом" с 15-летием предприятия. Глава нашей страны особо отметил вклад организации и атомной отрасли в целом в повышение обороноспособности государства.
Главнокомандующий обратил внимание, что за последнее время российская атомная отрасль сделала серьезный рывок. Сейчас в нашей стране успешно функционирует корпорация, которая обладает полным циклом компетенций в сфере атомной энергетики – от разработок урановых месторождений до возведения атомных электростанций.
Благодаря высокой эффективности проделанной работы серьезно повысились показатели выработки электрической энергии, возведены новые энергоблоки, в том числе, и за границей.
Кроме того, как особо отметил Владимир Владимирович, атомная отрасль вносит неоценимый вклад в обеспечение ядерного паритета и повышает обороноспособность Российской Федерации. Президент поблагодарил работников Росатома за их труд и выразил уверенность, что и в дальнейшем госкорпорация будет работать на благо страны.
Международная обстановка продолжает обостряться