Глава России поздравил работников и ветеранов Росатома с 15-летием корпорации

Владимир Путин отметил весомый вклад компании в обороноспособность страны

Российский лидер Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов крупнейшей государственной корпорации "Росатом" с 15-летием предприятия. Глава нашей страны особо отметил вклад организации и атомной отрасли в целом в повышение обороноспособности государства.



Главнокомандующий обратил внимание, что за последнее время российская атомная отрасль сделала серьезный рывок. Сейчас в нашей стране успешно функционирует корпорация, которая обладает полным циклом компетенций в сфере атомной энергетики – от разработок урановых месторождений до возведения атомных электростанций.

Благодаря высокой эффективности проделанной работы серьезно повысились показатели выработки электрической энергии, возведены новые энергоблоки, в том числе, и за границей.

Кроме того, как особо отметил Владимир Владимирович, атомная отрасль вносит неоценимый вклад в обеспечение ядерного паритета и повышает обороноспособность Российской Федерации. Президент поблагодарил работников Росатома за их труд и выразил уверенность, что и в дальнейшем госкорпорация будет работать на благо страны.