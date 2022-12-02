"Театр абсурда": Москва закатила глаза после нелепой выходки Польши с нефтью

Действия Варшавы не поддаются логике

Странный поступок крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании на рынке энергоресурсов весьма эмоционально прокомментировал заместитель главы российского правительства Александр Новак.



Недавно в информационном пространстве появились данные о том, что ведущее польское нефтяное предприятие Orlen надеется в будущем году получить приличные объемы российского "черного золота". Так, польская контора уже изъявила желание получить право на прокачку трех миллионов тонн нефти из нашей страны по нефтепроводу "Дружба".

При этом буквально недавно польский премьер-министр Матеуш Моравецкий требовал у центральных властей Евросоюза как можно быстрее полностью отказаться от "черного золота" из России.

Новак подчеркнул, что в Москве такая непоследовательная политика польского государства вызывает недоумение.

"Мы считаем, что это театр абсурда то, чем они занимаются", – отрезал высокопоставленный российский госслужащий.