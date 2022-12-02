"Театр абсурда": Москва закатила глаза после нелепой выходки Польши с нефтью

"Театр абсурда": Москва закатила глаза после нелепой выходки Польши с нефтью
Фото: www.unsplash.com
Действия Варшавы не поддаются логике

Странный поступок крупнейшей польской нефтеперерабатывающей компании на рынке энергоресурсов весьма эмоционально прокомментировал заместитель главы российского правительства Александр Новак.

Недавно в информационном пространстве появились данные о том, что ведущее польское нефтяное предприятие Orlen надеется в будущем году получить приличные объемы российского "черного золота". Так, польская контора уже изъявила желание получить право на прокачку трех миллионов тонн нефти из нашей страны по нефтепроводу "Дружба".

При этом буквально недавно польский премьер-министр Матеуш Моравецкий требовал у центральных властей Евросоюза как можно быстрее полностью отказаться от "черного золота" из России.

Новак подчеркнул, что в Москве такая непоследовательная политика польского государства вызывает недоумение.

"Мы считаем, что это театр абсурда то, чем они занимаются", – отрезал высокопоставленный российский госслужащий.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров

План "гросс капут": Суровикин начал дожимать Киев

Стратегия российского командующего начала действовать

Впереди крупное наступление: раскрыты планы Кремля по СВО на 2023 год

Пока время работает на Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей