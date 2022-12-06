Три сценария: как Россия ответит на нефтяное эмбарго Запада

Три сценария: как Россия ответит на нефтяное эмбарго Запада
Фото: unsplash.com
Меры уже подготавливаются властями

В минувший понедельник в силу вступило решение Евросоюза о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Российские власти утверждают, что готовятся обойти эмбарго, работая над подходящими механизмами, однако подробностей не приводят. Экономист Сергей Кондратьев в беседе с "Газетой.Ru" выразил мнение, что Москва может пойти тремя путями.

Первый подразумевает запрет на продажу нефти странам, которые поддержали введенный потолок цен. На данный момент это ЕС, США, Канада и Австралия. Также России предстоит решить, будет ли она продавать топливо Болгарии и Японии.

"Они формально поддержали потолок. Но поставки нефти в Японию из-под ценового потолка были выведены странами G7. Болгария поддержала ценовой потолок как страна ЕС, при этом она выведена из-под санкций ЕС", – пояснил эксперт.

Второй сценарий, по его словам, касается ограничения Россией поставок чуствительного сырья для стран, поддержавших потолок нефтяных цен. К примеру, ядерного топлива, в котором остро нуждается Евросоюз, либо отдельных видов металлов, необходимых для производственного сектора.

Третий путь подразумевает симметричное введение предельной цены на сырье, от которого зависят США, Канада, ЕС и Австралия. Это поможет Москве получить дополнительную "премию". 

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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