Центробанк шокировал россиян громким заявлением

Мечтать о хорошей жизни регулятор запрещает

Резкое расширение выпуска производимых товаров с услугами в краткосрочной перспективе к экономической рецессии. Такое заявление сделала первый зампред российского Центробанка Ксения Юдаева.

Представитель финансового регулятора указала на противоречие между краткосрочной эффективностью с устойчивостью в долгосрочной перспективе. Если же власти решат в 2022 году резко нарастить выпуск, в 2023 году, считает Юдаева, наступит рецессия из-за "переиспользования" ресурсов, что якобы и выльется в рецессию.

Чтобы долгосрочное развитие было "правильным", указала Юдаева, необходимо поступательное и плавное развитие отечественной экономической системы.

"Мир меняется, и рациональнее, на мой взгляд, устойчивость экономической безопасности", – высказалась Юдаева.

Иными словами, наращивание собственного выпуска товаров и услуг в стране будет крайне некомфортным условием для обеспечения капитала российских элит – оптимальным условием для Центробанка, выражающего интересы рынка, будет сохранение прежних условий с отсутствием импортозамещения и ввозом иностранных товаров за прежний экспорт сырья.

Ранее регулятор выразил опасения из-за роста заработной платы россиян, заявив, что такие меры неким образом спровоцируют проинфляционные риски. Вместе с тем непонятно, как, с точки зрения ЦБ, такие риски можно купировать при росте стоимости товаров и услуг с сохранением или снижением заработной платы.