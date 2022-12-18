Центробанк шокировал россиян громким заявлением

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Резкое расширение выпуска производимых товаров с услугами в краткосрочной перспективе к экономической рецессии. Такое заявление сделала первый зампред российского Центробанка Ксения Юдаева.
Представитель финансового регулятора указала на противоречие между краткосрочной эффективностью с устойчивостью в долгосрочной перспективе. Если же власти решат в 2022 году резко нарастить выпуск, в 2023 году, считает Юдаева, наступит рецессия из-за "переиспользования" ресурсов, что якобы и выльется в рецессию.
Чтобы долгосрочное развитие было "правильным", указала Юдаева, необходимо поступательное и плавное развитие отечественной экономической системы.
"Мир меняется, и рациональнее, на мой взгляд, устойчивость экономической безопасности", – высказалась Юдаева.
Иными словами, наращивание собственного выпуска товаров и услуг в стране будет крайне некомфортным условием для обеспечения капитала российских элит – оптимальным условием для Центробанка, выражающего интересы рынка, будет сохранение прежних условий с отсутствием импортозамещения и ввозом иностранных товаров за прежний экспорт сырья.
Ранее регулятор выразил опасения из-за роста заработной платы россиян, заявив, что такие меры неким образом спровоцируют проинфляционные риски. Вместе с тем непонятно, как, с точки зрения ЦБ, такие риски можно купировать при росте стоимости товаров и услуг с сохранением или снижением заработной платы.
Ситуация в ЛНР остается напряженной