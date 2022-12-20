У Кремля появился план по обходу нефтяного эмбарго

Россия заручилась поддержкой союзника

Для исполнения контрактов по поставкам газа до новых ключевых потребителей, которые стали заменой Европе, Москва предлагает Индии помощь в аренде и покупке нефтяных танкеров. Собственный транспорт странам остро необходим, учитывая эмбарго.

Российская нефть ныне доставляется в основном на танкерах из других стран. В санкционных условиях доставка сырья – рискованное дело. Затонувший танкер никто не станет возмещать. К слову, и Индия давно настаивала на достижении независимости от Европы. Экспортеры требовали от Нью-Дели развития своего судоходства и стимулирования производства морских контейнеров.

По словам эксперта в сфере логистики Дмитрия Адамидова, в долгосрочных контрактах нефтяная отрасль будет в дальнейшем сильнее фрагментироваться. Вполне здраво установить прочные связи с фиксацией объемов. Пока же сложно сказать, кто будет выделять деньги – Россия или Индия.

Аналитики указывают, что Россия поставляет сырье Индии по весьма выгодной цене, поэтому Нью-Дели способен взять на себя расходы по аренду со страхованием судов.

Однако понятно, что Индия продолжит закупки российской нефти в любых объемах, которые для нее будут оптимальны. В том числе, и по тарифам, выше установленных "Большой семеркой" с ценовым потолком – страна полностью независима от страховых, финансовых и логистических услуг Запада.