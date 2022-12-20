У Кремля появился план по обходу нефтяного эмбарго

У Кремля появился план по обходу нефтяного эмбарго
Li Jianguo/www.globallookpress.com
Россия заручилась поддержкой союзника

Для исполнения контрактов по поставкам газа до новых ключевых потребителей, которые стали заменой Европе, Москва предлагает Индии помощь в аренде и покупке нефтяных танкеров. Собственный транспорт странам остро необходим, учитывая эмбарго.

Российская нефть ныне доставляется в основном на танкерах из других стран. В санкционных условиях доставка сырья – рискованное дело. Затонувший танкер никто не станет возмещать. К слову, и Индия давно настаивала на достижении независимости от Европы. Экспортеры требовали от Нью-Дели развития своего судоходства и стимулирования производства морских контейнеров.

По словам эксперта в сфере логистики Дмитрия Адамидова, в долгосрочных контрактах нефтяная отрасль будет в дальнейшем сильнее фрагментироваться. Вполне здраво установить прочные связи с фиксацией объемов. Пока же сложно сказать, кто будет выделять деньги – Россия или Индия.

Аналитики указывают, что Россия поставляет сырье Индии по весьма выгодной цене, поэтому Нью-Дели способен взять на себя расходы по аренду со страхованием судов.

Однако понятно, что Индия продолжит закупки российской нефти в любых объемах, которые для нее будут оптимальны. В том числе, и по тарифам, выше установленных "Большой семеркой" с ценовым потолком – страна полностью независима от страховых, финансовых и логистических услуг Запада.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Хитрый маневр ВСУ по обороне Киева привел к ужасающим последствиям

Пострадал один населенный пункт

После расстрела сдавшихся солдат ВС РФ бойцов ВСУ настигла кара

Причастных к военному преступлению задержали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей