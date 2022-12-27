Россия готова простить Европе все санкции

Россия готова простить Европе все санкции
Patrick Pleul/www.globallookpress.com
Польский транзит открывается

Россия сделала совершенно неожиданное заявление – Москва готова вернуться к польскому транзиту для поставок газа в европейские государства. Власти решили пойти на ряд исключений из ранее вынесенных встречных санкционных мер. Вице-премьер Александр Новак объявил о готовности возобновить транзит по Ямал-Европе.

В экспертных кругах недоумевают: как можно возвращаться к транзиту через главного ястреба НАТО в Европе, который придерживается самой антироссийской политики из всех возможных? Ведь Варшава не пойдет даже на частичную нормализацию отношений с Москвой.

После указа Владимира Путина об изменениях в ранее вынесенных специальных мерах против недружественных стран власти были тут как тут. Новак сообщил, что по Ямал-Европе вновь пойдет российский газ через Польшу.

Европа, конечно, остается потенциальным рынком сбыта ресурсов. Даже против масштабной кампании, в которой имели место быть теракты на "Северных потоках". 

Интересантами могут выступать компании из ФРГ. Импортер газаUniper заявлял об убытках из-за закупки газа на спотах для снижения поставок из РФ. И даже решила подать на "Газпром" в арбитражный суд. 

Эксперт в сфере энергетики Алексей Гривач считает маловероятным готовность Польши пойти на примирение (даже частичное) с Россией.

"Хотя, конечно, чисто технически возможность прокачивать газ там имеется", – указывает эксперт.

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
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