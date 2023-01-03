Обескровленный Украиной Запад кинулся за помощью в неожиданное место

Обескровленный Украиной Запад кинулся за помощью в неожиданное место
Фото: www.unsplash.com
Ресурсы Европы истощены

Конфликт, развернувшийся на территории украинского государства, оказал колоссальное влияние на все мировое пространство. Серьезно пострадали европейские страны, которые в результате беспрецедентной поддержки киевского режима, а также масштабных антироссийских санкций оказались в экономической яме. Отчаявшиеся западные политики кинулись за помощью в неожиданное место.

Удивительно, но развитый и "идущий впереди планеты всей" Запад решил попросить поддержку у стран третьего мира. Как сообщил посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья, Европа и США активно пытаются развить сотрудничество с Африкой и надеются получать из государств этого континента ресурсы.

"Страны Запады сегодня буквально бегут в Африку", – отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что многие полезные ископаемые расположены именно в африканских странах, что делает континент очень привлекательным для западных государств. В последнее время страны третьего мира вызывают все больше интереса у Европы и США. Например, в распоряжении Анголы есть крупные запасы голубого топлива, а также нефти.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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