Ресурсы Европы истощены

Конфликт, развернувшийся на территории украинского государства, оказал колоссальное влияние на все мировое пространство. Серьезно пострадали европейские страны, которые в результате беспрецедентной поддержки киевского режима, а также масштабных антироссийских санкций оказались в экономической яме. Отчаявшиеся западные политики кинулись за помощью в неожиданное место.



Удивительно, но развитый и "идущий впереди планеты всей" Запад решил попросить поддержку у стран третьего мира. Как сообщил посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья, Европа и США активно пытаются развить сотрудничество с Африкой и надеются получать из государств этого континента ресурсы.

"Страны Запады сегодня буквально бегут в Африку", – отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что многие полезные ископаемые расположены именно в африканских странах, что делает континент очень привлекательным для западных государств. В последнее время страны третьего мира вызывают все больше интереса у Европы и США. Например, в распоряжении Анголы есть крупные запасы голубого топлива, а также нефти.