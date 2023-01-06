Россия сорвала грандиозный план Казахстана по нефти

Поставлять в обход не получится

Астана в 2022 году усиленно искала альтернативу российскому маршруту для поставок собственной нефти. Того требовала сложившаяся политическая картина мира, а также проблемы из-за Каспийского трубопроводного консорциума, хотя сейчас по КТК экспортируют практически всю казахстанскую нефть в другие страны. Однако для обеспечения новых путей нужен не один миллиард – и не один год.

Искать альтернативу КТК довольно затратно – из-за вложений и времени, которого потребуется едва ли не больше, чем средств. После антироссийских санкций Казахстан обратил внимание на Иран и КНР. Последняя активным образом закупает российскую нефть, которую Москва продает по хорошей цене. А с Ираном Казахстан может наладить торговлю лишь при успехах в ядерной сделке. Северная часть Ирана, отделенная от южных труднопроходимыми горами, сама бы охотно покупала у республики нефть, однако проблема вызвана санкциями против тегеранской "нефтянки".

Поэтому иных альтернатив, кроме российского транзита, у Казахстана сейчас попросту нет, пишет URA.ru.