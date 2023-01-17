Путин раскрыл главный план России на 2023 год

Инфляционные процессы оказывают прямое влияние на доходы россиян. Поэтому, указал глава РФ Владимир Путин, необходимо добиться в 2023 году, чтобы зарплаты граждан выросли настолько, насколько возможно для того, чтобы население безболезненно переживало этот период.

В ходе совещания, посвященного экономической сфере, президент указал, что одной из ключевых задач властей на текущий год станет повышение уровня благополучия семей.

В некоторых субъектах страны, добавил Путин, остаются проблемы с оплатой труда россиянам. Дает о себе знать и неполная занятость – населению нелегко трудоустроиться на полный рабочий день. Поэтому правительству нужно справиться с этой задачей.

Вместе с тем, добавил Путин, наблюдается положительная динамика в российской экономики, невзирая на внешние санкционные меры. ВВП за одиннадцать месяцев упал на 2,1 процента против ожиданий в 2,5%.