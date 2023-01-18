Одна ошибка Байдена помогла РФ резко повысить свои доходы - СМИ

Санкции дали обратный эффект

Украинский конфликт находится далеко не на завершающей стадии – Минобороны России решает вопросы с наращиванием численности армии, работая над новым вооружением и внедряя в армию БПЛА. С другой же стороны, и Соединенные Штаты, и Европа готовы жертвовать украинцами ради ослабления Москвы, выделяя время от времени кредиты на вооружение с условием платежей с 2024 года, говорится в материале The Washington Times.

Во многом, считает автор материала, Россия видит выгоду в мировых ценах на энергоносители – Запад явно проигрывает в попытках задавить своего давнего соперника санкциями, живя ложными надеждами.

"Несмотря на частичное эмбарго (или, возможно, из-за него), продажа нефти, газа и угля сейчас приносит гораздо больше доходов для военной машины России, чем в довоенном 2021 году, а в 2023 году прогнозируется рост доходов еще на одну треть. Оставляя под прочным замком энергоносители, европейцы таким образом финансируют для России возможность участия в боевых действиях. И господин Байден несет ответственность за высокую стоимость сырья, которое дает России возможность продолжать боевые действия на Украине", – говорится в материале.

Автор таким образом подводит Европу к мысли о том, как важно и жизненно необходимо закупать исключительно американский СПГ.

"Как и во времена Второй мировой. У Штатов сосредоточены крупнейшие на планете запасы нефти и газа с углем. Речь идет о самом чистом производителе. Нам нужно работать над тем, чтобы лишить эту страну ее мощнейшего энергетического оружия. Сколько бы жизней украинцев это могло спасти, если бы Америка использовала собственное оружие куда более эффективно?" – цинично пишет автор Дон Риттер.