Россия начала экстренно пополнять свои запасы золота

После огромных расходов в 2022 году Москва приняла меры

Международные резеры Российской Федерации в период с 13 по 20 января подросли на 0,4 процента – речь идет о 594,6 млрд долларов, сообщили в Центробанке.

Согласно приведенным данным, причиной резкого роста стала "положительная переоценка". Речь идет о высоколиквидных активах, которые являются собственностью РФ в распоряжении ЦБ и правительства страны. Это монетарное золото, спецправа заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде, а также средства в иностранной валюте.

За прошлогодний период мировые финансовые резервы России стали меньше на 8,4% – 577 с половиной млрд долларов по состоянию на 1 января 2023 года. Однако в феврале 2022-го был зафиксирован максимум – в тот период сумма резервов была выше на 65,7 млрд долларов выше.