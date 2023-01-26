Россия начала экстренно пополнять свои запасы золота

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Международные резеры Российской Федерации в период с 13 по 20 января подросли на 0,4 процента – речь идет о 594,6 млрд долларов, сообщили в Центробанке.
Согласно приведенным данным, причиной резкого роста стала "положительная переоценка". Речь идет о высоколиквидных активах, которые являются собственностью РФ в распоряжении ЦБ и правительства страны. Это монетарное золото, спецправа заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде, а также средства в иностранной валюте.
За прошлогодний период мировые финансовые резервы России стали меньше на 8,4% – 577 с половиной млрд долларов по состоянию на 1 января 2023 года. Однако в феврале 2022-го был зафиксирован максимум – в тот период сумма резервов была выше на 65,7 млрд долларов выше.
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