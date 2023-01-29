Что мешает россиянам откладывать деньги: мнение эксперта

Он дал несколько советов по планированию бюджета

Довольно часто в повседневной жизни люди, планируя собственные расходы, допускают массу ошибок. В результате последние дни до зарплаты они встречают практически с пустыми карманами. Финансовый эксперт Сергей Макаров рассказал, какой подход должен быть у человека к собственному бюджету.

В первую очередь он посоветовал формулировать финансовые цели. К примеру, отложить определенную сумму в качестве подушки безопасности, либо накопить на собственную пенсию или погасить кредит.

"Нужно подумать цели и оценить возможности и исходя из этого составить пропорцию расходов", – рассказал аналитик.

По его словам, чаще всего россияне совершают три ошибки, которые в итоге приводят к появлению проблем с деньгами. Это трата всего заработанного, оформление ненужных кредитов, а также отказ от учета собственных трат.

Макаров посоветовал следовать простой схеме, чтобы расчитать размер собственной финансовой подушки, если ее накопление является ключевой целью человека. Для этого нужно умножить сумму ежемесячных расходов, как минимум, на три. Такое количество денег поможет оставаться на плаву в случае непредвиденных проблем.