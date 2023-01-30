Кремль принял историческое решение против либералов - экономист

Москва старается избежать ошибок тех, кто допустил однажды демонтаж Советского Союза

Российский лидер Владимир Путин вполне намеренно снижает роль либерального сектора в управлении государственными делами – именно эта прослойка в позднесоветский период демонтировала СССР. Экономист Михаил Хазин уверен, что глава государства, неплохо знающий историю, намерен решить проблему, которую допустили предшественники.

Путин, уверен эксперт, пытается сменить либеральные элиты, однако этот процесс протекает довольно медленно. В том, что такой подход в Кремле взяли на вооружение, Хазин нисколько не сомневается.

"Если вы обратите внимание на действия Путина, вы увидите, что он медленно пытается перемалывать либеральную команду, которая у власти с восьмидесятых годов. Достаточно обратить внимание на их публичные высказывания. Либералы стремительно сокращаются в заявлениях", – заявил экономист.

Еще одно доказательство, уверен аналитик – отмена Гайдаровского форума, который должен был пройти в 2023 году. Власти решили отказаться от мероприятия, сославшись на "политическую ситуацию". Либеральный сектор внутри российской власти до сих пор имеет свои рычаги влияния, однако он стремительно сокращается, уверен Хазин.

Естественно, либерально настроенная элита, главным образом, представлена из финансовых и экономических структур. Именно последние с их рыночным подходом ориентированы на МВФ, а не на государственные потребности. Кремль же пытается свести на "нет" роль "делиберализации".

"Десять лет фиксируется экономический спад. Падает уровень жизни граждан. Такова либеральная политика", – считает Хазин.