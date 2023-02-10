Россия приняла самое неожиданное решение по нефти

Москва пытается вписаться в рынок

Вице-премьер Александр Новак заявил, что РФ намерена в добровольном порядке сократить нефтедобычу – для того, чтобы поддержать "восстановление рыночных отношений". Вместе с тем замглавы правительства сообщил, что Москва оставляет в силе отказ от продажи сырья государствам, инициировавшим введение потолка цен.

Весной 2023 года нефтедобыча будет сокращена в России на 500 тысяч баррелей в сутки. Далее Москва будет ориентироваться, исходя из рыночной ситуации.

В конце 2022 года Новак высказывал предположение, что через несколько месяцев нефтедобыча может упасть примерно на указанную величину – на 5-7 процентов. До ценового потолка и нефтяного эмбарго РФ добывала до полутора миллионов баррелей в сутки.

Новак добавил, что РФ в полной мере реализует объем добычи, несмотря на ограничения в отношении стран, принявших ценовой потолок.