Кремль нанес удар по Польше за передачу танков Украине

Варшаве придется искать другие источники сырья

Военкор Дмитрий Стешин отреагировал на сообщения медиа о прекращении поставок газа в Польшу, которая решила посодействовать Украине в вопросе поставок танков "Леопард". По словам журналиста, Варшава стала жертвой собственной схемы, однако России нужно было перекрыть вентиль откровенно агрессивному государству еще раньше.

Днем ранее в Reuters появились сообщения, что РФ приостановила поставки нефти в Польшу – гендир польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen сообщил, что теперь Варшаве необходимо найти другие источники. Таким образом Москва ответила на решение польского правительства поставить Вооруженным силам Украины танки.

Стешин же предполагает, что Варшава, чтобы не терять выгоду, сама в скором времени демонстративно откажет Украине в военной и политической поддержке.

"Чую, по итогам специальной операции привезут поляки Зеленского в Москву", – выразил мнение журналист.

