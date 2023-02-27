Можно ли выехать за границу с ипотекой?

Жилищные кредит оформляют на долгие годы

Граждане оформляют ипотеку на 15-20 лет, а потом задаются вопросом, а можно ли после оформления выезжать за границу? Или придется ждать, пока полностью не удастся погасить долг? В интернете много разной информации, поэтому авторы компании "Бинкор" дают подробные объяснения.

По каким причинам запрещают выезд из страны?





На должника заведено судебное производство, идут разбирательства.

Запрещен выезд по решению суда и есть соответствующее постановление.

Запретить покидать пределы страны могут в следующих случаях.

Если сведения о долгах заемщика отсутствуют в базе пограничников, выезд из страны никто не запретит. Но есть и другие причины, которые становятся поводом запрета покидать пределы государства.

Есть неоплаченные штрафы ГИБДД.

Просрочка по оплате налогов.

Долги по коммуналке или алиментам.

Не оплачен налог на землю, имущество или транспорт.

Из-за какой суммы могут не выпустить за пределы страны?

Не выпустить за пределы России могут только в том случае, если данные есть у службы пограничного контроля. Если просто забыли или пропустили платеж по кредиту или ипотеке, вас выпустят на границе. Но при условии, что судебные приставы не дали ход делу. Просрочки по кредитам негативно отражаются на кредитном рейтинге заемщика, но не становятся поводом для запрета на выезд.

Суд запрещает выезд за границу при наличии долгов на сумму более 30 тыс. руб. Но бывают случаи, когда и за более скромные суммы накладывают ограничения на передвижение должника. Такое происходит из-за того, что заемщик более двух месяцев уклоняется от уплаты долгов по уже вынесенному решению суда.

Учитывайте не только суммы, но и неоплаченные штрафы при выезде за границу. Например, штраф в ГИБДД на сумму в 1500 рублей может стать поводом, что вам запретят выезд.

Как узнать, запрещен выезд или нет?

Между пограничниками и судебными приставами нет способов мгновенного обмена данными. Из-за этого не получается установить, выпустят за границу на таможне или нет. Но предварительно на день подачи заявки можно узнать, разрешен ли выезд. При наличии долгов лучше всего с ними рассчитаться за две недели перед поездкой. Дело в том, что обновленная информация до пограничников доходит в течение этого времени.

И наоборот, если приставы вынесли судебное решение о запрете пересечения границы, у должника будет две недели, чтобы беспрепятственно покинуть РФ. Оплаченные долги по налогам обновляются в течение 3-7 дней. Но иногда информация поступает на границу раньше. Чтобы узнать, выпустят пограничники или нет, есть несколько способов.



Госуслуги. На сайте можно посмотреть наличие долгов. На обработку данных уходит до двух недель.

ФССП. На официальном сайте можно подать запрос в электронном виде и получить ответ. Заявка обрабатывается не более 30 дней.

Выпустят ли за границу при просрочке по ипотеке?

Если заемщик регулярно пропускает оплаты по ипотеке, финансовая компания может подать заявление в суд. Поле судебного заседания постановление передается приставам, которые и отправляют данные пограничникам. До момента обращения банка в суд, заемщика никто не будет ограничивать в передвижении. Получается, что за границу не выпустят только в том случае, если имеются долги по ипотеке и банк обратился в суд. Помимо этого судебные приставы отправили постановление на границу.

Для тех, кто исправно оплачивает ипотеку, никаких запретов и ограничений на выезд не будет. Даже в том случае, если только начали платить ипотеку, допустили одну или две просрочки, но нет решения суда, все равно сможете путешествовать. Главное, не накапливать долгов и не ждать судебного решения. Лучше сразу оплачивать ипотеку, а если нет денег для оплаты, оформлять кредитные каникулы с отсрочкой до шести месяцев или рефинансирование в другом банке, где меньше ставка по процентам.