Казахстан нанес неожиданный удар по России

Казахстан нанес неожиданный удар по России
Фото: www.unsplash.com
Бывшая советская республика удивляет своими решениями

Сегодня, 27 февраля, стало известно о решении казахстанских властей полностью ликвидировать торговое представительство в нашей стране.

Соответствующая информация размещена в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов. Сообщается, что данное решение было принято в рамках некой оптимизации. Отныне у бывшей советской республики нет торгового представительства в нашем государстве.

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", всего несколько недель назад казахстанское правительство опубликовало проект данного постановления и призвало профильные ведомства обсудить рациональность принятия подобного решения. Как выяснилось сегодня, официальной Астане понравилась идея избавиться от торгпредставительства в России.

Также ранее Казахстан подчеркивал, что отсутствие торгового представительства якобы никак не скажется на тесных экономических взаимоотношениях между двумя странами. При этом известно, что наше торгпредство в Астане продолжит свою работу.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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