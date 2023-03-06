Минфин шокировал россиян новым заявлением о бюджете страны

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
В феврале 2023 года дефицит государственного бюджета сократился в два раза в сравнении с январскими показателями – тогда размер казны стал рекордным с самого начала года. В совокупности текущий дефицит казны практически достигает 2,6 триллиона рублей из-за сильного роста расходов.
Как указывает Минфин, по состоянию на февраль 2023 года дефицит бюджета составил примерно 820 миллиардов рублей (на половину меньше показателей января).
Однако с тех пор расходы государства резко возросли – именно этот фактор, указывают в финансовом ведомстве, вызван срочным "заключением контрактов" и авансами по "контратакуемым расходам". Однако направления расходов федеральной казны не раскрываются – ведомство не оглашает эту информацию с первых месяцев 2022-го года.
Вскоре площадь нашей страны может увеличиться