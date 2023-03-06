Минфин шокировал россиян новым заявлением о бюджете страны

Минфин шокировал россиян новым заявлением о бюджете страны
Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Расходы взлетели до небес

В феврале 2023 года дефицит государственного бюджета сократился в два раза в сравнении с январскими показателями – тогда размер казны стал рекордным с самого начала года. В совокупности текущий дефицит казны практически достигает 2,6 триллиона рублей из-за сильного роста расходов.

Как указывает Минфин, по состоянию на февраль 2023 года дефицит бюджета составил примерно 820 миллиардов рублей (на половину меньше показателей января). 

Однако с тех пор расходы государства резко возросли – именно этот фактор, указывают в финансовом ведомстве, вызван срочным "заключением контрактов" и авансами по "контратакуемым расходам". Однако направления расходов федеральной казны не раскрываются – ведомство не оглашает эту информацию с первых месяцев 2022-го года.

Источник: Министерство финансов России ✓ Надежный источник
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