Минфин шокировал россиян новым заявлением о бюджете страны

Расходы взлетели до небес

В феврале 2023 года дефицит государственного бюджета сократился в два раза в сравнении с январскими показателями – тогда размер казны стал рекордным с самого начала года. В совокупности текущий дефицит казны практически достигает 2,6 триллиона рублей из-за сильного роста расходов.

Как указывает Минфин, по состоянию на февраль 2023 года дефицит бюджета составил примерно 820 миллиардов рублей (на половину меньше показателей января).

Однако с тех пор расходы государства резко возросли – именно этот фактор, указывают в финансовом ведомстве, вызван срочным "заключением контрактов" и авансами по "контратакуемым расходам". Однако направления расходов федеральной казны не раскрываются – ведомство не оглашает эту информацию с первых месяцев 2022-го года.