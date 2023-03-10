Белый дом ведет двойную игру

Вашингтонская администрация приложила максимальные усилия для того, чтобы лишить Европу российских энергетических ресурсов. Однако сам Белый дом весьма заинтересован в нашем черном золоте. Любопытную информацию удалось раскопать западным журналистам.



Так, корреспонденты авторитетного издания Financial Times побеседовали с осведомленными лицами и узнали, что американские власти в частном порядке обратились к крупнейшим сырьевым трейдерам с убедительной просьбой продолжить торговлю нефтью из России, которую продают в рамках установленных западными странами лимитов цен, передает телеканал "360".



Дабы не упасть в грязь лицом, американцы, которые первыми требовали порвать с российской нефтью, проводили все встречи с трейдерами в режиме строгой секретности. Такие сведения публикует информационный ресурс URA.RU.



Впрочем, американцы подчеркивали, что торговать черным золотом можно только в рамках установленных лимитов, отмечает телеканал RT. Трейдеры в целом боялись связываться с российскими энергоресурсами, что вызвало раздражение у Вашингтона и он поспешил прояснить ситуацию.

